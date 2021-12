Des enseignants de centres pénitentiaires décorés à Caen

Ce mercredi 3 décembre, les recteurs des académies de Caen, Rennes et Nantes, Christophe Prochasson, William Marois et Michel Quéré, remettaient au centre pénitentiaire de Caen les palmes académiques à six enseignants qui œuvrent au quotidien dans les prisons du Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie).