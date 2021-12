Le CBC ne veut rien lâcher à Pornic

Le coach du CBC Hervé Coudray doit faire face à un adversaire de taille : la monotonie. Ou comment faire en sorte que ses joueurs ne se relâchent pas malgré le très bon bilan actuel. Après 11 journées, les Cébecistes restent co-leader de leur poule avec l'Aurore Vitré, avec un bilan comptable quasi-parfait : 10 victoires pour une seule défaite. C'était en Bretagne, justement, du côté de Lorient.

Cette fois, les Caennais iront un peu plus au sud, à Pornic en Loire-Atlantique. Et ils se serviront certainement du duel trés serré qu'ils ont eu à livré samedi 29 novembre contre Tours (72-62), pour rester concentrés sur leur basket. Le week-end dernier, il a fallu attendre les toutes dernières minutes de la rencontre et les paniers décisifs d’Etienne Plateau pour voir les Caennais l’emporter. Reste à espérer donc que le CBC retiendra l’avertissement avant de se rendre à Pornic. “C’est vrai qu’en ce moment on ne gagne pas nos matchs de 20 points, lâchait Hervé Coudray. Mais le côté positif c’est qu’on reste en alerte, cela nous permet de repousser nos limites.”