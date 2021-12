Rouen : les freestyleurs de la glace

Emmanuel Flambard, Nicolas Horri et leur dizaine de partenaires de jeu ont fondé en 2013 une des trente équipes françaises de freestyle glaciaire, discipline pas encore reconnue par la fédération française de hockey sur glace. Les deux compères, âgés respectivement de 21 et 23 ans, ne se prédestinaient pourtant pas à ça : “Nous patinons tous les week-end depuis des années. Pour moi, cela fait 10 ans. Et puis un jour, l’un de nous a regardé une vidéo sur le web et on a commencé à reproduire les figures”, raconte Emmanuel Flambard.



Repousser les limites



Depuis, tous les dimanches midi, à la patinoire de l’Ile Lacroix, tout près du théâtre des exploits des Dragons, des freestylers rouennais chaussent les patins et tentent l’impossible. Car le terrain de jeu n’est pas des plus sûrs : “En tentant de faire une figure simple, je me suis mis un coup de lame dans le poignet. Ça m’a valu quelques points de suture”, continue Emmanuel. Nicolas Horri, lui, se souvient “de la lame du patin coupant un bout de phalange”.



Devant 4 000 personnes



Des risques qui ne semblent pas effrayer ces patineurs et leurs admirateurs : depuis leur création, des petits nouveaux sont venus agrandir le cercle d’Ice Impulse : “Au début, nous étions seulement trois, maintenant nous sommes 14, nous tentons d’intégrer tout le monde”, sourit Emmanuel Flambard.

Objectif ultime, pour ces patineurs de l’extrême, des shows devant des milliers de personnes : “Ça nous est arrivé une fois, pour le 20e anniversaire de la French Cup l’année dernière. Nous avons évolué devant 4 000 personnes”, se rappelle Nicolas Horri. Avant, qui sait, de faire les premières parties des matchs de gala du RHE 76...