Paris (AFP). Route du Rhum: arrivée du 91e et dernier concurrent, Vincent Lantin

Le dernier des 91 concurrents qui avaient pris le départ de la 10e Route du Rhum le 2 novembre à Saint-Malo, Vincent Lantin, est arrivé mercredi à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), un peu plus de trois semaines après Loïck Peyron, vainqueur de la course toutes catégories. Lantin (Vanetys - Le Slip français), 33 ans, a franchi la ligne d'arrivée à 04h35 heure de Paris, après 30 j 14 h et 35 min de mer. A la barre de son monocoque de Class40 (12,18 m), Lantin a connu une série de problèmes techniques -plus de fichiers météo, pilote automatique défaillant- qui l'ont contraint à faire trois escales imprévues (Brest, Madère, Les Canaries). Peyron, aux commandes d'un trimaran de 31,50 m (Banque Populaire VII), avait pour sa part franchi la ligne d'arrivée le 10 novembre après 7 j 15 h et 8 minutes de course (nouveau record).

