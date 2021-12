Les collèges Jean Monnet à Flers et Hée Fergant à Vimoutiers, classé en REP

Le recteur d'académie de Caen a dévoilé ce mardi soir 2 décembre la liste des établissements bas normands classés en « éducation prioritaire ».

Dans l'Orne, on dénombre deux REP : les collèges Jean Monnet à Flers et Hée Fergant à Vimoutiers, et une « REP+ » : Louise Michel à Perseigne.

Les écoles primaires associées à la REP+ de Perseigne sont: Jean de la Fontaine, Jules Verne et Molière.

Celles associées à la REP de Flers sont: Morin la Fontaine et les Vallées.