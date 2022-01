TV News: France 2 veut rajeunir son audience

Le PDG de France Télévisions, Remy Pflilin a annoncé vouloir rajeunir l'audience de France 2 afin de segmenter un peu plus chacune des chaînes de France Télévisions. France 3 serait la chaîne dédiée à la proximité avec des tranches d'informations plus importantes et une traitement plus "européen" de l'actualité.

Paul Nahon et Benjamin Benyamin, les créateurs de l'émission Envoyé Spécial vont quitter France Televisions après plus de 30 ans de maison. Ils ont déclaré dans le quotidien Télé2semaines "Une nouvelle organisation se met en place et il n'y a pas forcément la place pour nous deux, tel qu'on le conçoit. Cependant, il n'y a aucun conflit entre l'actuelle direction du groupe et nous". A noter que leur départ s'est fait à l'amiable.

Enfin, notons ce matin le lancement d'une nouvelle chaîne de télévision sur le câble, l'ADSL ou le satellite, BFM Business. Elle a été lancée à 6 heures ce matin, cette nouvelle chaîne sera consacrée au traitement de l'actualité économique et financière.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: le retour de la série française Mafiosa sur Canal+ avec le début de la saison 3.