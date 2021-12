Téléthon 2014 à L'Aigle

C'est le Lion's club de L'Aigle qui coordonne les actions organisées dans toute la ville pour le Téléthon. Cette année, l'objectif est de récolter plus de 18 000€ de dons. Ils seront fait en participant aux différentes animations ou en achetant directement la restauration ou les objets du téléthon.

Voici le programme:

Vendredi 05 décembre :



De 18h à 20h - piscine Cap’Orne : séances d’aqua bike , finesse et baptême de plongée

20h00 - salle de Verdun : 3 ème rencontre de chorales

20h30 - mairie de L'Aigle : départ « fil rouge « des pompiers ( Amicale des pompiers )

Samedi 06 décembre :



08h00 - mairie de L’Aigle : départ rallye cyclos (U.C.T.A. et U.V.R.A)

10h00 - mairie de L’Aigle : départ défilé de voitures anciennes et motos « tranquilles »

10h à 17h - place St. Martin : exposition voitures ( les amis de la Traction )

10 h à 18h - magasin Joué Club , zone commerciale Leclerc : pêche au canard

13h à 18h - gymnase de Aube : épreuves triathlon pour jeunes ( A.P.P.A.M. )

14h à 18h - gymnase Napoléon : tournoi de tennis (T.C.A.) , gymnase Pichot : tournoi de basket ( B.C.P.R.) , place Verdun : circuits en moto ( la moto tranquille)

15h à 18h - en ville : marché ( Perce-Neige , Rando et A.P.P.A.M.)

Salle de Verdun ( entrée gratuite) : démonstrations judo/full contact à 14h , danse classique et zumba à 15h , danses folkloriques à 15h30 , les cuivres de l’Ecole de Musique à 16h45 ,accueil des sportifs et associations à 17h , tirages des tombolas à 17h30 - vente de crêpes/ boissons chaudes / objets divers / fleurs / livres… sur place.

Ecoutez Pierre Philippe Leroi, l'un des coordinateurs de la force T (qui s'occupe du téléthon) au Lion's Club de L'aigle: