Lima (AFP). Climat: 2e journée de négociations à Lima pour un accord à Paris en 2015

Des milliers d'experts se réunissent à Lima mardi pour la deuxième journée de négociations marathon sur le climat destinées à avancer vers l'accord multilatéral de lutte contre le réchauffement espéré fin 2015 à Paris. "La possibilité d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre" afin de limiter le réchauffement à 2°C "va bientôt disparaître", a déclaré Manuel Pulgar, ministre de l'Environnement du Pérou, à l'ouverture de cette 20e Conférence des parties (COP), membres de la Convention de l'ONU sur le climat. Environ 10.000 personnes - délégations nationales, ONG, experts, journalistes - participent à cette conférence qui se tient pendant deux semaines dans la capitale péruvienne, où 40.000 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité. "Ne laissons pas passer cette chance", a ajouté le responsable péruvien, d'autant que si les risques sont de mieux en mieux définis par la communauté scientifique, "les multiples opportunités et bénéfices" de l'action contre le réchauffement "n'ont jamais été aussi clairs". "Nous devons prendre conscience de l'importance de la COP qui place le Pérou au centre du débat", a souligné pour sa part le président péruvien Ollanta Humala à l'inauguration d'une exposition en marge de la conférence. "Il ne faut pas oublier que 60% de la superficie du Pérou est couverte par la forêt" amazonienne, a-t-il ajouté pour souligner l'impact climatique de la déforestation sur le pays. Le constat est désormais largement partagé : il y a urgence à agir à une échelle beaucoup plus ambitieuse car les émissions de gaz à effet de serre (GES) ne cessent de croître (+2,2% par an). La communauté internationale s'est donné pour objectif de limiter le réchauffement à 2°C par rapport à l'ère pre-industrielle, seuil au delà duquel les experts prédisent des impacts irréversibles et dramatiques dans de nombreuses régions. Or au rythme actuel, la planète se dirige vers une hausse des températures d'environ 4°C d'ici la fin du siècle. Christiana Figueres, la responsable du climat à l'ONU, a elle aussi appelé à "agir urgemment" après avoir rappelé que "2014 menace d'être l'année la plus chaude de l'Histoire". "Les températures continuent malheureusement à augmenter", "le volume des glaciers va continuer à décroître et le niveau global des océans à augmenter", a souligné de son côté lundi à Lima le climatologue indien Rajendra Pachauri, président du Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat (Giec). - Se détourner des énergies fossiles - Pour tenir l'objectif des 2°C, "les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 40 à 70% d'ici 2050 et s'approcher de zéro en 2100", a rappelé le Dr Pachauri. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), il faudrait pour cela que près de deux tiers des réserves fossiles connues soient laissées dans le sol. Pour remplacer pétrole, charbon et gaz, les investissements dans les énergies non émettrices de CO2 doivent tripler, voire quadrupler entre 2010 et 2050, selon le Giec. Il va falloir également poursuivre les progrès en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, des transports et des processus industriels, et stopper la déforestation. A Lima, les discussions porteront notamment sur les efforts que chaque pays est prêt à fournir pour réduire ses émissions de GES, les grandes lignes du futur accord multilatéral espéré à Paris fin 2015, sa forme juridique et les financements pour aider les pays du Sud dans la lutte contre le réchauffement de la planète, dont la rapidité est inédite. Des décisions doivent êtres actées sur tous ces sujets dans la capitale péruvienne pour que des discussions plus techniques puissent se poursuivre au cours de 2015 et qu'un accord ambitieux sur le climat soit conclu à Paris.

