Paris (AFP). Entreprises: 10.000 patrons dans la rue à l'appel de la CGPME, selon les organisateurs

Environ 6.000 chefs d'entreprise manifestaient lundi à Paris, et 4.000 à Toulouse, à l'appel de la CGPME, a indiqué à l'AFP Jean-François Roubaud, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Plus de 50 fédérations professionnelles étaient dans la rue, a-t-il également indiqué. A Paris, le cortège se dirige vers le ministère des Finances à Bercy au son du cliquetis des cadenas. Le mot d'ordre est "libérez nos entreprises", "cadenASSEZ" (assez de cadenas, ndlr), pour exprimer le ras-le-bol face à, disent-ils, un trop plein de réglementation et de charges qui empêchent les entreprises de se développer. Ces manifestations donnent le coup d'envoi d'une semaine de moibilisation de l'ensemble des organisations patronales, mais la CGPME est la seule à descendre dans la rue.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire