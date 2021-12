Alençon, Miossec et les Fréro Delavega en concert à la Luciole en 2015

La Luciole, la scène de musiques actuelles à Alençon prépare activement sa saison 2015. Après l'annonce de Christine And The Queens, de Paul Personne, retrouvez en concert l'année prochaine les Fréro Delavega et le Breton Miossec.