Dub Inc en concert à Equeurdreville

A force de talent et de persévérance, en 10 ans, Dub Incorporation s’est imposé comme l’un des meilleurs ambassadeurs du reggae français à l’étranger, et reste l’un des groupes internationaux les plus dynamiques. Sa recette ? Un mixage entre un sens de la mélodie inimitable et une éthique humaine portée par des textes sincères.

Le groupe phare du reggae européen

Naviguant entre des styles reggae, dancehall, dub, musique kabyle, world music, le français, l’anglais ou le kabyle, le message que souhaite véhiculer Dub Inc reste le même : l’importance du métissage et du mélange des styles. Une soirée incontournable à l’Agora.

Retrouvez Dub Inc en concert ce vendredi 5 décembre à l'Agora d'Equeurdreville.

Tarifs 20€ - 18€ - 16€ › Billetterie ici !