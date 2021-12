Beyrouth (AFP). Syrie: première attaque jihadiste à un poste-frontière près de Kobané

Les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont mené samedi pour la première fois une double attaque suicide contre un poste-frontière contrôlé par les Kurdes entre la Turquie et la ville syrienne de Kobané qu'ils tentent de prendre depuis près de trois mois. Des responsables du principal parti kurde syrien PYD et une ONG syrienne ont affirmé que les kamikazes de l'EI étaient venus "du côté turc" de la frontière, mais Ankara a dénoncé un "mensonge grossier". La double attaque a provoqué de violents combats du côté syrien du poste-frontière entre les jihadistes et les YPG, la milice kurde défendant la ville de Kobané depuis le début de l'assaut de l'EI pour la prendre, le 16 septembre. Si les jihadistes parviennent à s'emparer de ce poste-frontière syrien tout proche de Kobané, ils couperaient la route d'approvisionnement des combattants kurdes et encercleraient totalement cette ville du nord syrien. "Des affrontements ont éclaté pour la première fois dans la zone après deux attaques jihadistes à l'aube au poste-frontière séparant la Turquie de Kobané", a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Un jihadiste a mené une attaque à la voiture piégée et l'autre avec une ceinture explosive, selon l'ONG qui dispose d'un large réseau d'informateurs à travers la Syrie ravagée par la guerre depuis près de quatre ans. L'EI a revendiqué trois attaques suicide au poste-frontière, selon le centre américain de surveillance des sites islamistes SITE. Les combats dans et autour de Kobané, ainsi que les frappes de la coalition internationale menée par les Etats-Unis dans le secteur, ont fait une quarantaine de morts ces dernières 24 heures, dont 28 jihadistes et 11 combattants kurdes, selon l'OSDH. - 'Mensonge grossier' - L'OSDH a affirmé que les attaques jihadistes avaient été menées à partir du territoire turc. Et Khaled Issa, un représentant du PYD, le parti chapeautant les YPG, a parlé d'une "première offensive des terroristes de l'EI contre Kobané depuis le territoire turc". M. Issa a affirmé que le PYD avait des vidéos mettant en cause l?implication de la Turquie, que les Kurdes syriens accusent toujours de soutenir l?EI. La Turquie a confirmé une attaque au poste-frontière mais a démenti toute utilisation de son territoire. "Les allégations selon lesquelles le véhicule est passé par la Turquie sont des mensonges", a déclaré l'état-major, et le bureau du Premier ministre a dénoncé un "mensonge grossier". Les jihadistes et les combattants kurdes se partagent la ville, que l'EI cherche à conquérir pour s'assurer le contrôle d'une longue bande territoriale à la frontière syro-turque. Après avoir réussi à stopper l'offensive, les Kurdes sont parvenus à reprendre une partie du terrain perdu à Kobané, grâce à l'aide de frappes de la coalition et de renforts de combattants kurdes d'Irak. Mais pour le régime syrien, ces frappes ont eu peu d'impact sur le groupe extrémiste. "Est-ce que Daech (acronyme de l'EI en arabe) est plus faible aujourd'hui après plus de deux mois de frappes de la coalition? Tous les indicateurs montrent que non", a dit Walid Mouallem, chef de la diplomatie. - Mirage français en Jordanie -

