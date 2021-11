Dakar (AFP). A Dakar, Hollande cite les leçons démocratiques de Tunisie et du Burkina

Le président français François Hollande a cité en exemple samedi au sommet de la Francophonie les élections en Tunisie et le changement au Burkina Faso, réitérant son avertissement aux dirigeants qui voudraient se maintenir "en violant l'ordre constitutionnel". "La Francophonie est soucieuse des règles en démocratie, de la liberté du vote, du respect des lois constitutionnelles et de l'aspiration des peuples, de tous les peuples à des élections libres", a assuré M. Hollande dans un discours, mentionnant la "leçon" de la transition tunisienne et "la belle démonstration" du peuple burkinabè.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire