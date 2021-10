Ouagadougou (AFP). Au Burkina, la médiation propose la participation des pro-Compaoré aux élections

Trois jours de médiation ont abouti dimanche soir à Ouagadougou à un "projet d'accord politique de sortie de crise" au Burkina Faso, prévoyant notamment la participation aux élections des candidats pro-Compaoré et l'amnistie des putschistes, des propositions qui décevaient profondément la société civile. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), a annoncé que cette solution serait proposée mardi à l'Union africaine (UA) lors d'un sommet extraordinaire. Quasiment au même moment, à Tanger, le président français François Hollande "met(tait) en garde ceux qui voudraient s'opposer" au processus de transition mis en place après la chute de Blaise Compaoré l'an dernier. Le projet de la Cédéao est articulé en 12 points. Parmi eux figure le maintien des élections législatives et présidentielle, au plus tard le 22 novembre - la date en était fixée jusqu'ici au 11 octobre -, mais surtout la participation des candidats pro-Compaoré, qui avaient été invalidés ces derniers mois suite à une loi votée par l'Assemblée intérimaire. Le texte propose en outre que soit votée avant le 30 septembre "une loi d'amnistie" pour les putschistes. Dès dimanche soir, ces deux points essentiels braquaient la société civile. Me Guy-Hervé Kam, le porte-parole du Balai Citoyen, en pointe dans le soulèvement populaire contre Blaise Compaoré en 2014, ne pouvait ainsi retenir sa colère, jugeant "honteux" le projet de la Cédéao, une réaction qui laissait augurer de nouvelles tensions dans les heures et les jours qui viennent. Roch Marc Christian Kaboré, membre de l'ancienne opposition à Compaoré qui figurait jusqu'ici parmi les favoris à l'élection présidentielle, ne se montrait pas plus enthousiaste: "nous avons toujours considéré, rappelle-t-il, que la question de l'inclusion" des candidats pro-Compaoré exclus aux élections "est une question qui a été tranchée" par le Conseil constitutionnel. "Surpris" des propositions de la Cédéao, M. Kaboré n'était pas en mesure de dire s'il allait lever ou non le mot d'ordre de désobéissance civile. Le projet d'accord a été lu peu après 18H30 (locales et GMT) par le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), Kadré Désiré Ouedraogo. - Quid du RSP ? - Parmi les autres points, il prévoit la "restauration des institutions de la transition et du président Kafando" et la "libération sans condition de toutes les personnes détenues suite aux événements". Le sort du Régiment de sécurité présidentielle (RSP), à l'origine du coup d'Etat, est quant à lui "laissé à l'appréciation du président issu des prochaines élections". Depuis plusieurs mois, la société civile réclame la dissolution de cette troupe forte de 1.300 hommes. Le RSP, unité d'élite de l'armée dirigée par le général Gilbert Diendéré, un très proche de Blaise Compaoré, a pris le pouvoir jeudi en accusant les autorités d'avoir dévoyé le régime de transition post-Compaoré, notamment en excluant les partisans de l'ex-homme fort des élections prévues le 11 octobre. Le président Macky Sall a lancé "un appel pressant au calme et à la non-violence": "N'allumons pas un feu que nous ne pourrons pas éteindre", a mis en garde le chef d'Etat. Dans l'attente d'une annonce - à l'origine, elle devait être faite à 10H - la tension était montée d'un cran cet après-midi à l'hôtel Laico, où une centaine de sympathisants du général Diendéré avaient fait irruption, saccageant le mobilier du hall et chassant à coup de cordelettes des anti-putschistes et des journalistes rassemblés devant l'établissement. Juste avant que les violences n'éclatent, d'autres sympathisants du Balai citoyen s'étaient pressés devant le même hôtel avant d'être dispersés par des forces de l'ordre. Mais des soldats à bord de pick-up avaient été positionnés pour éviter tout rassemblement aux abords de cette place, épicentre de la contestation qui avait conduit à la chute du président Compaoré après 27 ans au pouvoir. Selon un dernier bilan hospitalier samedi, les violences qui ont accompagné le coup d'Etat ont fait au moins 10 morts et 113 blessés. Très proche de Compaoré dont il a été pendant des années le chef d'état-major personnel et commandant du RSP, le général Gilbert Diendéré reproche aux autorités installées après la chute en octobre 2014 du président Compaoré d'avoir dévoyé la transition, notamment en excluant les partisans de l'ex-homme fort des prochaines élections. Le Burkina Faso a connu depuis son indépendance en 1960 de nombreux coups d'État militaires. Le général Diendéré avait joué un rôle clé dans le putsch de 1987 qui avait porté au pouvoir Blaise Compaoré et s'était soldé par la mort du président Thomas Sankara.

