Lyon (AFP). Vote au FN: Maréchal-Le Pen première à l'élection du comité central

La députée du Vaucluse Marion Maréchal-Le Pen a été la mieux élue par les militants à l'élection du comité central du FN, devant Louis Aliot, Steeve Briois et, en quatrième position, Florian Philippot, ont annoncé samedi des sources internes du parti à l'AFP. M. Philippot, vice-président du FN et souvent présenté comme le bras droit de Marine le Pen, a donc été devancé par la nièce de Marine Le Pen, qui avait été donnée comme sa rivale pour ce congrès qui se déroule samedi et dimanche à Lyon, mais aussi par le compagnon de la présidente du FN et autre vice-président du parti, Louis Aliot, et par Steeve Briois, actuel secrétaire général du parti. Selon plusieurs sources, Mme Maréchal-Le Pen a recueilli 80% des votes internes, Louis Aliot 76%, Steeve Briois 70%, Florian Philippot 69%. L'eurodéputé Bruno Gollnisch, concurrent malheureux de Marine Le Pen lors de la succession de Jean-Marie Le Pen en janvier 2011, au précédent congrès à Tours, a obtenu 65% et la cinquième place. La participation au vote au comité central pour ce XVe congrès, est d'environ 50%, un taux qui a été qualifié "d'inespéré, pour un congrès sans véritable enjeu", par un membre du bureau politique. La participation en 2011 avait été de 76,45%. Le FN a annoncé récemment compter plus de 83.000 adhérents. Dans ce classement, suivent le sénateur-maire de Fréjus, David Rachline, le trésorier et avocat du parti, Wallerand de Saint-Just, le sénateur-maire du VIIe secteur de Marseille, Stéphane Ravier, l'eurodéputée et vice-présidente du parti Marie-Christine Arnautu et en dixième position, le futur secrétaire général du parti, Nicolas Bay. Le "top 10" donne une belle place aux nouveaux arrivants, puisque Marion Maréchal-Le Pen, Florian Philippot et Nicolas Bay n'étaient pas candidats à la précédente élection. Mais il reflète aussi une certaine permanence au sein du parti: plusieurs "historiques", tels Bruno Gollnisch, Wallerand de St-Just, Stéphane Ravier ou Marie-Christine Arnautu y apparaissent bien placés. Les militants votaient depuis plusieurs mois pour élire leurs représentants au Comité central, sorte de parlement interne du parti, un scrutin interprété comme un baromètre de popularité. Les résultats seront officiellement annoncés dimanche lors de la seconde journée du congrès, pour lequel le FN attend au moins 2.300 participants sur l'ensemble du week-end et plus dimanche, lors du discours de Marine Le Pen, prévu à 15h. Outre l'annonce d'un nouvel organigramme, le congrès sera l'occasion pour le parti de développer des thématiques comme l'écologie, les libertés numériques ou la fraude sociale lors de tables rondes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire