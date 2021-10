La saison des escales reprend mardi 2 mars dans le Nord-Cotentin. Tout juste sorti des chantiers navals de Saint-Nazaire, le Magnifica a choisi Cherbourg pour son voyage inaugural. Il sera d'ailleurs baptisé le 5 mars à Hambourg. Long de 294 mètres et pourvu de 1275 cabines, le Magnifica peut accueillir plus de 2 300 passagers. A voir demain entre midi et 18h sur le Quai de France à Cherbourg.

