Sortir dans le Calvados : lundi 1er décembre

Demain, Caen fête ses étudiants avec une soirée Ghostbusters à l'occasion des 30 ans de sa sortie. Sur place des cadeaux à gagner et des surprises. Venez déguisés et vous serez gâtés. Rendez-vous à partir de 19h sur le Campus 1 de l'université. L'entrée est à 8€.



Vendredi et samedi, le CAVS, Le Club des Amateurs de Voitures de Sport, vous propose un événement au profit du Téléthon. Venez faire un tour dans ces voitures de rêve sur le circuit du CESR à Ifs. L'intégralité des sommes seront reversées pour le Téléthon.



Vendredi et samedi, c'est la 24e édition du salon de l'étudiant à Caen. Le rendez-vous pour trouver votre formation et découvrir les poursuites d'études possibles dans votre région. Rendez-vous au parc des expositions de Caen de 9h à 18h les deux jours, c'est gratuit.