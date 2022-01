"Inside-Outside": nouvel extrait de l'album solo "Ginger" de Gaetan Roussel.

C'est en 2009 que le chanteur de LOUISE ATTAQUE et de TARMAC a entamé sa carrière solo. Le premier single sorti le 8 mars 2010 "Help myself" est très vite un carton.

Option gagnante pour Gaetan Roussel et... c'est justifié. La partition est créactive avec un savant mélange d'électro et d'acoustique, la voix a du caractère et du charisme. Nous aimons Gaetan Roussel !

Une nouveauté Tendance Ouest