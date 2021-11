Concours de saut d'obstacles : Deauville se la joue "indoor"

La compétition internationale 2 étoiles débute aujourd'hui et durera tout le week-end. 15 nations y sont représentées, et d'éminents cavaliers sont attendus, comme la Vice-Championne du Monde Pénélope Leprévost ou le chouchou du public, le Marocain Abdelkebir Ouaddar. 360 chevaux et 228 cavaliers prendront le départ.

Les 15 nations présentes : Allemagne, Australie, Belgique, Chili, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Maroc, Pays-Bas, Suisse et Turquie.



La France comptera pour la représenter : Pénélope Leprévost (10e mondial), Timothée Anciaume, Julien Epaillard, Philippe Rozier, Reynald Angot, Aymeric de Ponnat. A noter aussi la présence remarquée d'Abdelkebir Ouaddar (Maroc, 40e mondial), de Laura Renwick (Grande-Bretagne, 62e mondiale), de Guy Williams (Grande-Bretagne, 73e mondial), d'Amy Graham (Australie) et de Nadja Peter-Steiner (Suisse).