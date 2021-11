Paris (AFP). Europa League: espoir pour Lille et Guingamp, plus dur pour les Verts

Malgré une rude soirée jeudi, tout reste encore possible en Europa League pour Lille, Guingamp et, dans une moindre mesure, Saint-Etienne, qui joueront leur qualification pour les 16e de finale, le 11 décembre lors d'une dernière journée de phase de groupes décisive. Les trois représentants français ont encore mesuré le gouffre qui sépare la Ligue 1 du niveau standard européen et il leur faudra à chacun réaliser un véritable exploit pour se hisser au prochain tour. Mais cette possibilité-là existe et Lillois et Guingampais auront au moins la garantie d'avoir leurs destins entre leurs mains et de ne pas dépendre du résultat des autres équipes dans leur poule. Lille a ainsi arraché un match nul à Krasnodar (1-1) qui vaut de l'or. L'égalisation de Nolan Roux en fin de rencontre pourrait peser lourd dans la balance d'autant qu'Everton a dans le même temps dominé Wolfsburg en Allemagne (2-0), se frayant un chemin en 16e. Ce qui fait du futur duel entre le Losc et les "Loups" le rendez-vous à ne pas perdre pour les deux formations. Les données sont simples pour les Nordistes, en grande difficulté en championnat (14e) et qui n'ont gagné qu'un de leurs 13 derniers matches, toutes compétitions confondues: ils doivent vaincre Wolfsburg pour être sûrs de passer. -L'EAG a besoin d'un nul- Sous les yeux de Michel Platini, président de l'UEFA, et de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football et ancien patron du club, Guingamp n'a rien pu faire contre une Fiorentina (2-1) pourtant déjà qualifiée et réduite à dix à partir de la 45e minute de jeu après l'exclusion de Basanta et le penalty transformé par Claudio Beauvue. Les vainqueurs de la Coupe de France, avant-derniers de L1, n'ont cependant pas tout perdu puisqu'il leur suffit d'un nul sur la pelouse du PAOK pour décrocher leur billet. Ce qui serait une première et une formidable réussite pour Guingamp, petite ville de 7200 habitants nichée dans les Côtes-d'Armor et sorte d'anomalie à l'heure du foot-business. Pour les Verts, tenus en échec par Qarabag à Geoffroy-Guichard (1-1), la qualification repose en revanche sur un concours de circonstances, pour ne pas dire un miracle. L'Inter Milan, vainqueur de Dniepropetrovsk (2-1), étant assuré de sa présence en 16e, les Stéphanois devront s'imposer en Russie tout en priant pour que les Azéris de Qarabag ne gagnent pas à domicile face aux Italiens. Dans les autres groupes, Besiktas et Tottenham (C), le Celtic Glasgow (D), l'Inter Milan (F), Feyenoord (G), Naples (I), le Dynamo Kiev (J), Trabzonspor (L) se sont qualifiés pour les 16e de finale. Résultats et marqueurs des matches de la 5e journée de l'Europa League: Jeudi Feyenoord 2 Toornstra (55), El Ahmadi (83) FC Séville 0 Rijeka 2 Moisés (26), Kramaric (34 s.p.) Standard Liège 0 Wolfsburg 0 Everton 2 Lukaku (43), Mirallas (75) Sparta Prague 0

