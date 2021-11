Sao Paulo (AFP). L'état de santé de Pelé empire, il est transféré en soins spécialisés

L'état de santé de la légende du football brésilien Pelé, 74 ans, a empiré jeudi et il a été transféré dans une unité de soins spécialisés, a annoncé l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo, où il est traité depuis lundi pour une infection urinaire. "Edson Arantes do Nascimento (Pelé) est toujours hospitalisé (depuis lundi), dans un état clinique instable. Pour recevoir de meilleurs soins il a été transféré dans une unité de soins spécialisés", intermédiaire avant les soins intensifs, précise l'hôpital dans un communiqué. "Le patient a été transféré dans une chambre où il sera mieux surveillé mais ce n'est par une unité de soins intensifs, c'est une unité intermédiaire", a expliqué à l'AFP une porte-parole du service de l' hôpital Albert-Einstein. Mercredi, un communiqué de cet hôpital où il est soigné depuis lundi, indiquait que Pelé recevait "une antibiothérapie intraveineuse", et que son état était "stable pour le moment". - "Trop de visites" - L'agent de la star brésilienne, Jose Fornos, a déclaré jeudi à l'AFP que Pelé était "fatigué" en raison du trop grand nombre de visites qu'il a reçues. "Pelé continue de recevoir ce traitement qui peut durer huit jours. Grâce à Dieu, il est conscient et peut bavarder", a-t-il ajouté. Mais l'établissement ne s'est pas prononcé sur une éventuelle date de sortie. C'est la deuxième fois en l'espace d'une dizaine de jours que le "roi Pelé" est hospitalisé dans cet hôpital, après avoir subi une opération pour des calculs rénaux le 13 novembre. Il y était alors resté deux jours. A sa sortie il y a deux semaine, le champion s'était montré d'excellente humeur et avait salué les fans l'attendant. "Je suis prêt pour jouer demain", avait-il plaisanté face aux journalistes. Il y a un peu plus de deux ans, le 15 novembre 2012, le triple champion du monde avait déjà subi une intervention chirurgicale, dans le même hôpital, pour la pose d'une prothèse de hanche. Figure habituelle de la publicité et de l'imaginaire collectif brésilien, Pelé avait dû annuler le 12 novembre une cérémonie dans son musée de Santos (sur le littoral de Sao Paulo) en raison des premières douleurs dues à ses calculs rénaux. Ce problème de santé l'avait également privé d'une célébration organisée par le club de football de Santos, où il a effectué la majorité de sa carrière et forgé sa légende. - "Le monde en a besoin" - Mardi, des anciens compagnons du Mondial-1970 s'étaient réunis à Santos pour célébrer le 45e anniversaire du 1.000e but du "Roi Pelé", qualifié en 1981 pour le quotidien français l'Equipe de "meilleur athlète du siècle", une distinction à nouveau accordée 18 ans plus tard par le Comité olympique international. "Ce que nous espérons, c'est que (Pelé) se rétablisse vite, le plus vite possible, pour qu'il réintègre notre groupe. Nous en avons besoin, ici. Pas seulement nous, tout le monde en a besoin", a affirmé au site GloboEsporte l'ancien avant Edu, membre de la Seleçao championne du monde en 1970 et du club de Santos.

