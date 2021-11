Marseille (AFP). Intempéries: dans le Var, 130 enfants s'apprêtent à dormir dans leurs écoles

Quelque 130 enfants s'apprêtaient jeudi soir à passer la nuit dans leurs écoles bloquées par une montée des eaux à La Londe et Grimaud, dans le Var, un des 13 départements placés en alerte orange par Météo-France. A Grimaud, dans le golfe de Saint-Tropez, environ 80 élèves étaient concernés tandis que plus à l'ouest, à La Londe-Les Maures, près de Hyères, deux écoles avec 20 et 30 enfants étaient bloquées, mais les écoliers n'étaient "pas en danger", a indiqué la préfecture du Var. "A ce stade, le scénario privilégié est qu'ils passent la nuit dans leur école" avec leurs maîtres, a-t-elle ajouté, précisant que les pompiers évaluaient jeudi en début de soirée leurs besoins à cet effet. "Nous conseillons aux parents, qui ont été prévenus par le personnel enseignant et municipal, de ne pas tenter de venir les chercher. Le personnel enseignant est aux côtés des élèves", a expliqué à l'AFP le directeur de cabinet de la mairie de Grimaud, Bruno Quivy. Le réseau routier principal de la plaine de Grimaud est en effet sous les eaux, à la suite du débordement de deux rivières côtières, La Môle et le Giscle, a détaillé M. Quivy. Un centre d'hébergement a été ouvert dans une salle des fêtes de Grimaud pour les habitants empêchés de rentrer chez eux, et des "hélitreuillages de personnes isolées" ont eu lieu. A La Londe, des hélitreuillages ont également eu lieu, selon la préfecture, et le port a été touché par les fortes pluies, plusieurs bateaux se retrouvant "sur les quais", a aussi indiqué à l'AFP Christine Ferrero, directrice de cabinet. Ces débordements font suite à deux orages "violents et ponctuels" à La Londe et Grimaud, jeudi après-midi, "une charge d'eau énorme tombant sur ces communes en quelques minutes", selon la préfecture, qui a lancé aux habitants du département un appel à la prudence. Dans le département, de nombreuses routes secondaires étaient impraticables jeudi en début de soirée. A Bormes-les-Mimosas, les intempéries ont également endommagé un pont. Au total, Météo-France a placé jeudi soir 13 départements en alerte orange: les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège, pour des vents violents, et l'Aveyron, l'Ardèche, le Gard, l?Hérault, la Lozère, le Tarn et les deux départements de Corse, pour les risques d'inondations associées à de fortes précipitations. Le Var pourrait enfin être affecté par des inondations. - 'Un automne remarquablement pluvieux' - "On a un flux de sud de grande échelle qui s'étend du Maroc jusque quasiment le Benelux avec des remontées pluvieuses sur la Méditerranée. On attend d'ailleurs de fortes pluies sur le Maroc et l'est de l'Espagne", a expliqué à l'AFP Jérôme Lecou, ingénieur prévisionniste chez Météo-France. Ce nouvel épisode météorologique tourmenté devrait se faire sentir à partir de jeudi soir. Météo France prévoit dans la nuit de jeudi à vendredi un "épisode pluvieux accompagné d'orages et de vents soutenus" de la Méditerranée à l'Hérault et au Gard, ainsi qu'au Tarn, à l'Aveyron, la Lozère et l'Ardèche. "Il convient d'être particulièrement vigilant là où les sols sont déjà complètement saturés en eau par les pluies tombées récemment", met en garde l?organisme de météorologie. Météo-France prévoit également des rafales de vent de l'ordre de 90-110 km/h, y compris dans les départements bordant le golfe du Lion. "Ces vents soutenus génèrent de fortes vagues ainsi qu'une surélévation importante du niveau de la mer. Le déferlement de ces vagues à la côte peut engendrer des submersions marines" dans les Alpes-Maritimes, le Var, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, précise Météo-France. En Corse, le début de l'événement sera plus tardif et ce n'est qu'à partir de vendredi matin que l'on peut s'attendre à une intensification des averses sur une grande moitié est de l'île. La dernière alerte météorologique importante en France remonte à la mi-novembre: cinq personnes circulant en voiture avaient péri dans des accidents provoqués par les intempéries dans le Gard et la Lozère. Au Maroc, ce sont au moins 32 personnes qui sont mortes dans de récentes inondations. Quant à M. Lecou, il conseille de s'armer de patience: ce type d'épisode "va venir ponctuer cet automne qui sera remarquablement pluvieux".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire