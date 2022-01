TV News: Nicolas Sarkozy a réalisé de belles audiences

Revenons aujourd'hui sur l'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy mardi soir sur TF1, France 2 et Canal+. Vous avez été 12.2 millions de téléspectateurs à suivre l'interview du chef de l'Etat. C'est davantage que les deux dernières interventions de Nicolas Sarkozy: 6,6 millions en juillet 2010 sur France 2 et 8,6 millions en janvier 2010 sur TF1. Par contre, c'est moins que la précédente intervention retransmise par plusieurs diffuseurs : le record 17,2 millions de téléspectateurs en février 2009.

La chaîne BFMTV voulait retransmettre en direct cette interview sur son antenne mais face au refus de TF1, France 2 et Canal+ elle a du s'y resoudre. Son président dénonce l'absence de pluralisme et a déclaré "BFM TV s'élève contre ce procédé qui prive la 1ère chaîne française d'information et ses 7 millions de téléspectateurs quotidiens de l'intervention présidentielle en direct. Le pluralisme de l'information, objectif à valeur constitutionnelle, doit être respecté par tous. La parole du chef de l'Etat ne peut être privatisée par des grands groupes audiovisuels publics et privés aux seules fins d'exclure leurs concurrents".

Enfin, les députés ont décidé mardi de maintenir définitivement le projet de fin de la publicité en journée sur France Televisions. La suppression de la publicité ne sera donc effective que le soir après 20 heures sur les chaînes du groupe public. Voilà une nouvelle qui devrait rassurer les salariés de la régie publicitaire du groupe audiovisuel.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Star Wars: la guerre des étoiles sur W9 à partir de 20H40 pour le premier volet de la saga de Georges Lucas.