Le petit Tom a besoin de bénévoles

Le jeune Ifois souffre de troubles autistiques et n’est plus scolarisé. “Nous n’avions aucun soupçon jusqu’à ses 3 ans”, explique Morgan le Danois, son papa. Démuni, alors que la médecine ne pose encore pas officiellement de diagnostic sur son fils, sa femme et lui ont opté pour la “Méthode des 3i”, portée par l’Association autisme espoir vers l’école.



40h de jeu par semaine



“Si Tom est seul, il s’isole”, note son père. La “Méthode des 3i” pour Intensive, individuelle et interactive, repose sur l’investissement de son entourage mais aussi de bénévoles, prêts à s’investir 1h30 par semaine à domicile, pour stimuler l’enfant et participer à son éveil. “Cela lui permet de développer une réelle conscience de l’autre”, note Eloïse Brefort, psychologue. “Tout repose sur le jeu, 40h par semaine minimum. C’est très complexe à mettre en place mais il y a de très bons résultats” , poursuit Morgan le Danois. Les séances sont filmées, les réactions de Tom analysées, pour le faire progresser. Objectif : qu’il puisse aller à l’école, en classe de CP.



Pratique. Morgan le Danois tél. 06 64 22 28 05.