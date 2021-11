Le collège Louise Michel d'Alençon en “REP+”

Les ZEP ont vécu. Elles seront remplacées par 1082 réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+) à la rentrée 2015.

Najat Vallaud-Belkacem annonce plus de moyens humains et financiers au service de la réussite de tous les élèves, une pédagogie repensée, une école plus accueillante pour les parents.

La nouvelle éducation prioritaire, c’est aussi une nouvelle carte des réseaux pour que ce soient les territoires qui en ont le plus besoin qui bénéficient de cette mobilisation exceptionnelle.

Dans l’académie de Caen

Pour l’académie de Caen, cette nouvelle politique en faveur des élèves en difficulté se traduit par 12 REP et 3 REP+ dont le réseau du collège Louise Michel à Alençon qui expérimente depuis la rentrée les nouvelles modalités de travail des réseaux REP+.

Un réseau d’éducation prioritaire correspond à un collège associé aux écoles de son secteur de recrutement qui présentent les caractéristiques sociales et scolaires comparables

L’impact pédagogique

L’éducation prioritaire, ce n’est pas uniquement des moyens supplémentaires, qui sont certes importants, mais c’est également la volonté de toute l’équipe éducative et pédagogique d’innover au cœur de la classe. Cette dynamique pédagogique est essentielle dans notre académie, dans les territoires péri-urbains tout comme dans les territoires ruraux. L

Les + des REP +

Les REP+ qui concentrent la plus grande difficulté scolaire bénéficient de mesures spécifiques dont la plus emblématique est la pondération du temps d’enseignement qui dégage du temps propice au travail en équipe, en inter-degrés, à des projets transversaux et au suivi des élèves. Les enseignants des REP+ verront le doublement de l’indemnité qui veut compenser la difficulté du métier. Ces réseaux bénéficieront également d’un plus grand nombre de personnels sociaux et de santé.

Ce sera le cas pour le collège Louise Michel, implanté dans le quartier de Perseigne à Alençon.