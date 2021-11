Paris (AFP). La conférence environnementale s'ouvre sous le signe de la mobilisation

La 3e Conférence environnementale, censée fixer la feuille de route verte du gouvernement pour 2015, s'est ouverte jeudi à l'Elysée, la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal appelant à la "mobilisation de toutes les forces vives du pays", avant l'allocution attendue du président de la République. Santé, transports, climat: pendant deux jours, ministres, élus, représentants d'ONG, des syndicats, du patronat vont plancher sur trois enjeux de taille. "Nous sommes rassemblés pour faire de la France un pays exemplaire chez lui, pleinement engagé pour la réussite de la transition énergétique et pour la protection et la reconquête de la biodiversité. Aujourd'hui s'ouvre une séquence de douze mois, dont le maître mot est la mobilisation de toutes les forces vives du pays", a déclaré Mme Royal dans son discours inaugural, en présence d'une grande partie du gouvernement, dont Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères et Emmanuel Macron, le ministre de l'Economie. Hubert Reeves, président de l'association Humanité et Biodiversité, lui a succédé à la tribune pour appeler à l'action afin d'"empêcher que notre planète devienne inhabitable". "Nous ne pouvons plus nous payer de réunion officielle", a-t-il lancé. "Il faut une attitude plus combattive et dynamique car nous sommes en danger, et je suis inquiet de savoir dans quel monde mes enfants et mes petits-enfants vont vivre dans 30 ou 40 ans". François Hollande devait ensuite prononcer son allocution, très attendue en particulier des écologistes, qui espèrent des engagements forts du gouvernement après un automne marqué par le drame de Sivens et le recul sur l'écotaxe. "Cette année, nous espérons que la parole de la société civile sera plus écoutée que d'habitude", soulignait avant la réunion Benoît Hartmann, porte-parole de France Nature Environnement (FNE), le réseau associatif auquel appartenait le militant tué lors d'affrontements avec des forces de l'ordre. "Nous sommes extrêmement circonspects, car bien échaudés", ajoutait M. Hartmann, rappelant la suspension de l'écotaxe poids lourds qui devait contribuer à financer les infrastructures de transport. Depuis l'annonce de ce retrait début octobre, FNE ainsi que le Réseau Action Climat ont quitté les réunions de travail "transport et mobilité durables" préparatoires à la conférence environnementale, une table ronde qu'ils continueront de boycotter à la conférence jeudi et vendredi. Cette semaine, le gouvernement a rouvert une porte sur l'écotaxe, François Hollande proposant une "expérimentation" du dispositif en Alsace-Lorraine. "La suspension d'Ecomouv n'est pas la suspension du principe de l'écotaxe et encore moins celle du principe pollueur-payeur", a assuré pour sa part Mme Royal, hostile à une fiscalité qu'elle juge "punitive", mais qui compte aussi réactiver le "comité pour la fiscalité écologique". - 159 propositions sur la table - Après le discours de M. Hollande, les participants - plusieurs centaines - se retrouveront pour plancher dans le huis clos de leurs trois tables rondes sur des documents de travail amendés jusqu'au dernier moment. Ils formulent 159 propositions d'importance variable, attendant l'arbitrage final du gouvernement. Sur les transports: encourager le covoiturage, ou stimuler l'innovation ("faire du développement de véhicules propres un axe structurant de la politique industrielle de la France"). Le document de travail pose aussi que l'Etat concevra "en 2015 un système d?identification des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes" (pour permettre par exemple de créer des zones d'accès restreint en centre-ville, comme il en existe déjà dans 200 agglomérations en Europe). Sur la santé et l'environnement: une "campagne d'information grand public sur les impacts connus" des pesticides. Sur les nanomatériaux, "l'évaluation de leurs dangers" "sera poursuivie". Autant de propositions sur la santé qui manquent d'ambition pour les ONG. Sur le climat, il s'agira de mobiliser la société civile: labellisation d'initiatives, mobilisation des médias etc. Les propositions parlent aussi de reconquête de la biodiversité. "Nous sommes plutôt satisfaits du lien fait entre climat et protection de la biodiversité" et de la nature en général, commente Annick Delhaye, vice-présidente de la région Paca. Qui regrette en revanche le "peu de ligne directrice en matière de crises sanitaires liées au climat".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire