Paris (AFP). La 3e conférence environnementale s'ouvre à l'Elysée

La 3e Conférence environnementale, censée fixer la feuille de route verte du gouvernement pour 2015, s'est ouverte jeudi à l'Elysée. "Nous sommes rassemblés pour faire de la France un pays exemplaire chez lui, pleinement engagé pour la réussite de la transition énergétique et pour la protection et la reconquête de la biodiversité. Aujourd'hui s'ouvre une séquence de douze mois, dont le maître mot est la mobilisation de toutes les forces vives du pays", a déclaré Ségolène Royal, la ministre de l'Ecologie, dans son discours inaugural. Le président de la République, François Hollande, accueilli par de maigres applaudissements, doit également prononcer un discours, en présence d'une grande partie du gouvernement, dont Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, et Emmanuel Macron, le ministre de l'Economie. Cette conférence intervient un an avant la tenue à Paris de la conférence visant un accord mondial sur le climat, et quelques semaines après le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la transition énergétique. Pendant deux jours, les participants - syndicats, patronat, ONG, élus et ministres -, se retrouveront autour de trois thèmes: la santé, le climat et les transports. Le Premier ministre, Manuel Valls, clôturera les travaux vendredi après-midi. Les feuilles de route définitives issues des travaux seront rendues publiques en janvier 2015.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire