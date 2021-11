Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve saluent la grande Normandie

L’Assemblée Nationale vient de voter, en deuxième lecture, la loi dessinant la nouvelle carte de France à treize Régions et portant création d'une seule et grande Normandie. Les deux Ministres Normands, Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, et Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur qui a porté cette réforme, saluent ce vote qui constitue une étape historique pour la région et ses habitants.

Ils se réjouissent de l’esprit de consensus avec lequel s’est construit ce nouveau, beau et grand espace, fédérateur de toutes les forces, de tous les talents, de tous les territoires Normands et sont convaincus que les coopérations engagées de longue date entre la Haute et la Basse-Normandie permettront d'avancer rapidement et utilement dès la mise en oeuvre de la loi.

Ils savent pouvoir compter sur l'engagement des deux Présidents des Régions actuelles, Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais, au service des Normandes et des Normands, auxquels ils souhaitent réaffirmer leur attachement profond.

Communiqué de presse de Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve, 25 novembre 2014