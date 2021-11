Mairies cambriolées : 2 jeunes incarcérés

Un peu plus tôt dans la soirée, ils avaient été présentés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Alençon, comme étant les auteurs présumés de 14, parmi la centaine de cambriolages perpétrés ces dernières semaines, dans des mairies rurales de l'Orne, l'Eure, l'Eure et Loir et les Yvelines.

Les 2 jeunes, anciens copains de collège, sont originaires de Damville et d'Ivry la Bataille, dans l'Eure.

Depuis mi-octobre, les gendarmes étaient en alerte, et lorsque l'alarme d'une mairie s'est déclenchée dans la nuit de lundi à mardi, ils sont intervenus rapidement. Mais n'ont trouvé personne à leur arrivée sur les lieux. C'est alors un chien de la gendarmerie qui grâce à son flair, a retrouvé l'un des 2 jeunes. Des automobilistes ont signalé l'autre, en train de faire du stop un peu plus lon, en pleine nuit, sur une route de campagne ! Les gendarmes n'ont eu qu'à aller le chercher.

Les 2 suspects nient les faits "j'ai rien à voir avec cette histoire, j'étais là par hasard au mauvais moment" dira l'un au juge, dans le box des accusés... mais des empruntes des baskets des 2 jeunes ont été retrouvées dans plusieurs mairies. Leur butin est ridicule : moins de 700€ et un ordinateur portable. En revanche, c'est le nombre de faits perpétré qui est impressionnant.

Le jugement n'interviendra finalement que le 19 décembre prochain, l'un des 2 ayant demandé un délai pour préparer sa défense. En attendant, ils ont été incarcérés par crainte que d'ici là, ils ne disparaissent dans la nature. Mais aussi pour éviter qu'ils ne se concertent.