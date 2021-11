Montreuil (AFP). Pleins feux sur le Salon du livre jeunesse qui fête ses 30 ans

Le Salon du livre et de la presse jeunesse, devenu le premier du genre en Europe, célèbre avec panache sa 30e édition avec plus de 150 auteurs invités, des animations et une exposition de stars du "Xe art". Inauguré mercredi, le Salon se tiendra jusqu'à lundi à Montreuil, près de Paris. Quelque 162.000 visiteurs, dont de nombreux scolaires, s'y étaient pressés en 2013. Le programme complet 2014 est disponible sur le site www.slpj.fr. La dernière journée est réservée aux professionnels. En trente ans, la manifestation créée par la ville de Montreuil et le conseil général de la Seine-Saint-Denis a beaucoup grandi et changé. En 1985, cinquante éditeurs avaient pris part à la première édition. Ils sont désormais 450 ! Quelque 2.000 nouveautés étaient publiées. Il y en a désormais trois fois plus. Et le secteur de la jeunesse, alors cinquième de l'édition, se place pour la première fois cette année en deuxième position, derrière la littérature générale. Au menu foisonnant de cette édition, l'exposition "Passages" présentera 300 ?uvres de neuf illustrateurs parmi les plus importants de la littérature jeunesse contemporaine, du Britannique Quentin Blake, qui fut le complice de Roald Dahl, l'auteur de "Charlie et la chocolaterie", à l'Allemand Wolf Erlbruch, en passant par le Belge Carll Cneut, la Tchèque Kveta Pacovskà ou les Français Serge Bloch et Philippe Corentin. Petits et grands pourront aussi savourer sur la Grande scène littéraire lectures musicales, interviews croisées d'auteurs, défis graphiques, leçons de dessin, concerts BD, performances S'y ajoutent neuf pôles artistiques, de la petite enfance à la littérature ado, en passant par la BD, l'art, le cinéma d'animation ou la création numérique. Le public pourra rencontrer plus de 150 auteurs et illustrateurs venus de toute l'Europe, découvrir des innovations technologiques et participer à des "battle" de jeunes critiques. Chacun pourra profiter sur les stands des éditeurs d'une gigantesque librairie et obtenir des dédicaces de ses auteurs préférés. - Fenêtre sur l'Europe - La littérature jeunesse reste encore le parent pauvre des médias et certains la considèrent encore comme un genre mineur. "Pourtant, dit à l'AFP Sylvie Vassallo, directrice du Salon depuis 2001, c'est une littérature à part entière et un art multiple, avec un vocabulaire unique, des écritures originales, la porte ouverte vers l'imaginaire et la construction de sens". "On pourrait appeler la littérature jeunesse le Xe art (le IXe étant la BD), ou même le premier, puisqu'elle est le premier objet culturel et le premier rapport à l'art des enfants. La manière dont elle est perçue fait aussi réfléchir à la place de l'enfant dans la société", poursuit Sylvie Vassallo. "C'est un art parce qu'elle explore l'expérience humaine par des voies non convenues, des détours, des métaphores", renchérit l'anthropologue Michèle Petit. De grands textes de littérature jeunesse appartiennent d'ailleurs au patrimoine littéraire mondial, d'"Alice au pays des merveilles" aux contes de Grimm ou d'Andersen. D'autres, récents, connaissent un succès planétaire, comme "Harry Potter".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire