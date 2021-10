Rouen. Normandie : Chama Sainte Marie, déjà écrivaine et primée à 14 ans

Déjà sélectionnée lors de l'édition 2015 du Concours de la nouvelle organisé tous les ans par le Festival du livre de jeunesse de Rouen - son professeur de français avait inscrit toute sa classe - Chama Sainte Marie, 14 ans, élève en 3ème au collège Fontenelle à Rouen (Seine-Maritime) a été désignée lauréate du concours cette année. Son prix lui a été remis à l'Opéra de Rouen mercredi 23 novembre 2016.

Une mordue d'écriture

Chama Sainte Marie a l'écriture dans le sang. En gagnant le Concours de la nouvelle, son rêve d'être publiée se réalise pour la seconde fois en deux ans. Out with the tiger - c'est le titre de sa nouvelle qu'elle a écrit en deux semaines seulement - s'inspire du poème Tyger, tyger de William Blake. Poème qu'elle a découvert… en regardant une série télévisée. "Pour écrire ce texte qui parle de la maltraitance, je me suis beaucoup inspirée de sentiments exprimés par des femmes sur des forums et des sites internet. Ce n'est pas autobiographique", raconte-t-elle.

Mordue d'écriture, Chama l'est aussi de lecture. "Je suis fille unique. L'hiver, j'adore me poser dans le salon, avec mes parents, autour du poêle, et bouquiner." Des romans, des BD, des mangas. "J'aime bien un peu tous les styles", assure la jeune fille.

Une intello sportive

Chama Sainte Marie se définit comme une élève sérieuse. Une tête de classe certes, mais non dépourvue d'humour. "C'est bien d'être sérieuse, réfléchie, mais c'est aussi important de savoir rire", explique-t-elle. Elle rêve de devenir auteur ou journaliste mais a une autre passion dans la vie : le sport.

"Je fais de l'athlétisme à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) et du handball à Rouen. Si jamais je ne deviens pas écrivain, je pense que je serai handballeuse professionnelle", confie-t-elle. Il semble que rien ne pourrait arrêter Chama tant on la sent décidée, volontaire.

Il n'y a finalement qu'une chose qu'elle n'aime pas faire, c'est travailler le soir en rentrant du collège pour faire ses devoirs… Au fond, comme tous les ados de son âge.

