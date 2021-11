Les mesures pour lutter contre le chômage des seniors en Haute-Normandie

Si le chômage des jeunes de moins de 25 ans diminue dans la région depuis un an (-3,4%), celui des seniors continue sa progression (+9,6% sur un an). La Haute-Normandie compte aujourd'hui 23 812 demandeurs d'emplois de plus de 50 ans. Pour y remédier, le nouveau CREFOP mise sur plusieurs axes.

Près de 1000 contrats de génération

D'une part, les mesures gouvernementales : les emplois d'avenir pour les jeunes - "Nous sommes la deuxième région en terme de signatures d'emplois d'avenir avec plus de 2700 emplois signés", salue Pierre-Henry Maccioni - et les contrats de génération qui permettent d'aider les entreprises qui recrutent simultanément un jeune de moins de 26 ans en CDI et un senior d'au moins 55 ans.

D'autre part, des mesures spécifiques développées en partenariat avec la Région et Pôle Emploi : "Nous mettons en place un bonus seniors qui permet d'accorder une aide supplémentaire à une PME qui fait un effort pour l'emploi", illustre Nicolas Mayer-Rossignol.

Des seniors mieux formés

Deuxième mesure, la création de club seniors à Dieppe, Rouen, Le Havre et Evreux où les seniors se retrouvent en situation de recrutement auprès d'employeurs locaux. Une manière de les redynamiser et de les remettre sur le chemin de la recherche d'emploi.

Troisième mesure, donner la priorité aux seniors pour leur faire bénéficier de formations professionnelles. "L'objectif en 2015 est que 10 % des demandeurs d'emploi seniors bénéficient d'une formation et 20 % en 2016", annonce Thierry Lemerle.

Quatrième mesure d'importance, Pôle Emploi Haute-Normandie affectera une cinquantaine de ses agents, répartis dans les 31 agences haut-normandes, pour qu'ils suivent spécifiquement les seniors et puissent les accompagner au mieux.

Les nouveaux chiffres du chômage en Haute-Normandie tomberont demain.