Flying Chef fait son show à la télé

"Au départ, l'idée était surtout de s'amuser. Mais depuis un an et demi, nous élargissons le concept pour toucher des clientèles diverses



L'offre Flying Chef se décline aujourd'hui en trois activités : les cours de cuisine en groupes d'une vingtaine de personnes, les “ animations culinaires ” et le “ show de cuisine ”. C'est l'un des trente chefs professionnels associés à l'aventure qui anime la prestation. De cuisine traditionnelle ou plus contemporaine, chacun exporte ses connaissances en Angleterre, aux Etats-Unis ou en Espagne.





Flying Chef ne s'arrête pas là : une émission de cuisine “ novatrice et déjantée ” vient d'être produite pour la chaîne Direct 8, et la première s'installe... dans une piscine du Havre ! Un livre de cuisine est également à l'ordre du jour, tout comme une pièce de théâtre interactive basée sur la cuisine. Pour Christophe Brusselle, “ c'est sortir des classiques en rapprochant le culturel et le décalage. ”



Il a fondé il y a quatre ans Flying Chef, un concept de cuisine de 9 mètres, mobile et montable en une demi-heure, destiné à décliner l'art culinaire français partout dans le monde.”.