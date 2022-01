Le Canada grandeur nature au Centre de congrès de Caen

Les cinéastes-conférenciers présentent leurs films dans 680 villes de France dont la ville de Caen, qui assure cette année encore le lancement du programme et sa promotion. Et la saison 2010-2011 continue avec l'intervention de Marc Poirel, le 18 novembre au centre des congrès. Il présente 'Au fil de la Transcanadienne�, son film consacré au Canada, l'occasion de vivre la traversée de cet immense pays et de partir à la recherche des hommes, des paysages, de la nature.



La Chine, Paris, La Mongolie, mais aussi Prague et Tahiti seront les prochains thèmes mis en lumière. Tout un programme haut en couleur. Bon voyage !



Pratique : Jeudi 18 novembre à 14h30 et 20h au Centre des Congrès de Caen. Tel : 02 31 85 25 16. Programme sur www.connaissancedumonde.com



