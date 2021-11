Tour de France 2016: le départ sera donné de la Manche

Le Tour de France 2016 commencera dans le département de la Manche, a annoncé lundi soir l'organisation de la course cycliste la plus connue au monde. Depuis 1903, année de sa création, l'épreuve n'était encore jamais partie de la Manche, où est situé l'une des grands monuments français, le Mont-Saint-Michel. Le département de la région Basse-Normandie a déjà accueilli toutefois la Grande Boucle à 23 reprises entre 1911 (Cherbourg) et 2013, année de la dernière venue de la course à l'occasion d'un contre-la-montre individuel disputé entre Avranches et le Mont-Saint-Michel. C'est d'ailleurs dans la "merveille de l'Occident", site classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, que les détails du Grand départ de la 103e édition du Tour seront dévoilés le 9 décembre à l'occasion d'une conférence de presse. L'annonce, faite dans le cadre de l'émission de France 3 Tout le Sport, officialise le premier Grand départ sur le sol métropolitain après une parenthèse de cinq ans, depuis la Vendée en 2011. - Le champ des possibles - La ville belge de Liège (2012), la Corse (2013) pour la mémorable 100e édition, la province anglaise du Yorkshire (2014), ont accueilli les premiers tours de roue du peloton en attendant Utrecht, la ville néerlandaise d'où s'élancera le Tour le 4 juillet prochain. La Manche, dont la population approche le demi-million d'habitants, a pour ville principale Cherbourg (47.000 habitants), située tout au nord du département. Mais la préfecture est située à Saint-Lô (23.000 habitants) à quelque 75 kilomètres au nord-est du Mont-Saint-Michel. Pour la construction du parcours, le positionnement de la Manche, dans le quart nord-ouest de la France, laisse grand ouvert le champ des possibilités. Que ce soit pour rejoindre rapidement les Pyrénées ou pour -scénario plus probable si l'on se fie à l'alternance dans l'ordre des massifs montagneux- mettre le cap vers l'est et aller dans le sens des aiguilles d'une montre en franchissant d'abord les Alpes puis les Pyrénées. Le parcours 2016, que l'équipe menée par Christian Prudhomme doit encore établir, ne sera connu qu'en octobre prochain. Mais le directeur du Tour dévoilera au moins dès le 9 novembre le détail des premières étapes, notamment la tenue ou non d'un contre-la-montre inaugural et les sites retenus pour ce Grand départ inédit.