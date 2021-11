Vienne (AFP). Nucléaire iranien: prolongation du dialogue et des sanctions à défaut d'un accord

L'Iran et les grandes puissances ont manqué lundi une rare occasion de conclure un accord sur le dossier nucléaire, un revers à l'issue duquel Washington et Téhéran ont assuré que rien n'était perdu, la négociation se trouvant à nouveau prolongée de sept mois. Le président iranien, Hassan Rohani, a même affirmé que les négociations - dont son pays a tant besoin pour relancer son économie - aboutiraient à un accord définitif à l'issue du nouveau délai, fixé au 1er juillet 2015. Les dernières discussions à Vienne ont permis de "régler la plupart des différends", a affirmé ce dirigeant modéré, qui avait été avare de ses paroles ces derniers jours. Comme en écho, John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, a évoqué "des progrès importants". Reste qu'après une semaine de tractations ininterrompues, "il n'a pas été possible d'obtenir un accord", comme l'a reconnu le secrétaire au Foreign Office Philip Hammond, en annonçant la prolongation des discussions. Ce résultat, qui préserve les chances du dialogue, est aussi un échec par rapport à l'ambition longtemps proclamée de clore le dossier lundi soir. Il risque de renforcer les intransigeants qui, à Washington et à Téhéran surtout, contestent l'intérêt de négocier. Le groupe "5+1" (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne) et l'Iran s'efforcent de mettre fin à douze ans de tensions internationales sur le programme nucléaire controversé de Téhéran. - Sept mois de plus - Les grandes puissances exigent que l'Iran réduise ses capacités nucléaires, afin d'empêcher qu'il dispose un jour de la bombe atomique. Téhéran soutient que son programme est pacifique, revendique son droit à une filière nucléaire civile complète, et demande la levée des sanctions économiques occidentales. Un accord complet lundi soir aurait redonné du souffle à l'économie iranienne, grâce entre autres à la levée de l'embargo occidental sur le pétrole. Il offrirait aussi des perspectives de normalisation entre l'Iran et l'Occident, voire des coopérations sur l'Irak et la Syrie. Les parties vont désormais prolonger de sept mois l'accord intérimaire signé il y a un an à Genève, qui avait permis de lancer la négociation. Leur nouveau plan prévoit une première période "politique" jusqu'en mars, suivie d'une phase pour affiner les détails jusqu'en juin. Comme c'était déjà le cas depuis un an, l'Iran va bénéficier d'un dégel de ses avoirs à hauteur de 700 millions de dollars par mois (564,2 millions d'euros) pendant cette période, et s'abstiendra en échange d'une partie de ses activités nucléaires. Sans attendre, des sources européennes ont indiqué que l'Union européenne prolongerait le gel de certaines de ses sanctions économiques contre l'Iran. - Abandonner serait "stupide" (Kerry) - "Nous serions stupides d'abandonner", a assuré John Kerry, qui a insisté devant la presse pour obtenir le soutien du Congrès américain, où siègent de nombreux parlementaires sceptiques envers la politique étrangère du président Barack Obama. M. Kerry a cependant admis que la négociation serait toujours "difficile", et a averti que le plan pourrait être remis en cause en mars faute d'avancées suffisantes.

