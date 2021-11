Décès du professeur Pierre Pasquis : Valérie Fourneyron salue son "maître"

Pierre Pasquis était à l'origine de la Société Normande de Médecine du Sport. Valérie Fourneyron salue "un infatigable formateur. Il aura contribué à former la grande majorité des médecins qui exercent cette spécialité sur notre région."

L'élue a rendu également un hommage personnel au professeur Pierre Pasquis : "A titre personnel, ce fut mon maître, et ma tristesse est profonde. J'aurai passé 20 ans à ses côtés, profitant de ses qualités de pédagogue, de son expertise en physiologie de l'effort et de qualités humaines et de simplicité qui auront marqué tous ceux qui l'ont côtoyé. Ensemble, nous avions créé au sein du CHU, l'Institut Régional de Médecine du Sport qui demeure la référence en la matière."