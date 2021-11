Vienne (AFP). Nucléaire iranien: une prolongation des négociations en vue

L'Iran et les grandes puissances envisageaient dimanche soir à Vienne de prolonger leurs négociations sur le programme nucléaire iranien, à 24 heures de l'expiration du délai imparti pour conclure un accord. Sans renoncer encore à l'espoir d'un règlement politique, les deux parties ont préparé les esprits à une poursuite de leur dialogue, une option qui serait toutefois périlleuse politiquement en Iran et aux Etats-Unis. "Nous discutons entre nous et avec nos partenaires du 5+1 (ndlr: Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) d'un éventail d'options", a reconnu un diplomate américain. "Une prolongation est l'une de ces options. Sans surprise, nous discutons aussi de (ces) options avec les Iraniens", a dit ce haut responsable du département d'Etat. Dès la matinée, une source iranienne avait annoncé à l'AFP que Téhéran était prêt, si nécessaire, à prolonger "pendant six mois ou un an" l'accord intérimaire de Genève de novembre 2013. Cette accord d'il y a un an, expirant en principe lundi soir à minuit, a permis depuis des mois de relancer la négociation après 12 ans de tensions internationales. Prolongé une première fois en juillet, l'accord de Genève prévoit le gel d'une partie des activités nucléaires de l'Iran contre une levée partielle des sanctions internationales. Le proroger "serait le moindre mal", selon la source iranienne, expliquant que le pire serait "un climat de confrontation avec une escalade de part et d'autre. Par exemple, qu'on réponde à de nouvelles sanctions par un développement du programme nucléaire." La communauté internationale exige que l'Iran réduise ses capacités nucléaires afin d'exclure tout débouché militaire. Téhéran, qui soutient que son programme nucléaire est strictement pacifique, revendique son droit à une filière nucléaire civile complète et demande la levée des sanctions économiques qui l'asphyxient. - Tractations frénétiques - "Nous faisons le maximum pour avoir un accord, mais il faut que ce soit un accord positif et qui permette de travailler pour la paix", a souligné dimanche soir le chef de la diplomatie française Laurent Fabius, de retour à Vienne pour la dernière ligne droite de tractations frénétiques depuis une semaine. Les chefs de la diplomatie américaine et iranienne, John Kerry et Mohammad Javad Zarif, se sont entretenus dimanche après-midi pour la sixième fois depuis jeudi soir. M. Kerry a ensuite vu son homologue russe Sergueï Lavrov, arrivé dimanche. Par ailleurs, le Français Fabius, le Britannique Philip Hammond, l'Allemand Frank-Walter Steinmeier et la négociatrice de l'Union européenne Catherine Ashton partageaient dimanche soir un dîner de travail avec M. Kerry. Remettant la pression sur l'Iran, le président américain Barack Obama avait assuré plus tôt avoir "toute la communauté internationale de (son) côté", dans un entretien à la télévision ABC diffusé dimanche. Kelsey Davenport, analyste interrogée par l'AFP, estime qu'une prolongation de plusieurs mois "n'aurait aucune chance" d'aboutir. Cette experte en non-prolifération nucléaire de l'Arms Control Association juge en revanche réaliste "une courte prolongation pour affiner les détails d'un accord", en cas d'avancée suffisante d'ici lundi soir. - Normalisation - Un accord complet redonnerait du souffle à l'économie iranienne, grâce à la levée de l'embargo occidental sur le pétrole. Il offrirait des perspectives de normalisation entre l'Iran et l'Occident, voire des coopérations sur l'Irak et la Syrie. Mais une prolongation des pourparlers pourraient faire le jeu de ceux qui, en Occident et en Iran, sont opposés à une sortie de crise. Des élus américains sont favorables à de nouvelles sanctions contre Téhéran. Et à partir de janvier les opposants républicains à Barack Obama contrôleront le Congrès, entravant la marge de manoeuvre du président démocrate. Un semi-échec à Vienne fragiliserait aussi le président iranien modéré Hassan Rohani, qui joue une grande partie de sa crédibilité sur le succès de cette ouverture vers les grandes puissances. Environ 200 personnes se sont rassemblées dimanche à Téhéran pour réaffirmer le droit "absolu" de l'Iran à l'énergie nucléaire et refuser toute concession à Vienne.

