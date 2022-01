Marc Lecerf intrônisé maire de Fleury-sur-Orne (14)

Il s'agit de Marc Lecerf, 44 ans. Né à Paris, il y réside depuis une trentaine d'années. Elu depuis 1989 à la municipalité, ce socialiste compte parmi les fidèles du maire sortant, Claude Leclère, 71 ans, en place depuis 1992 et qui estimait qu'il était temps pour lui de passer la main.

Pour Marc Lecerf, leur complicité est telle qu'il s'agit "d'un passage de flambeau" et assure "qu'il faudra travailler dans la continuité, d'autant que Claude Leclère gardera un poste de maire-adjoint".



Un coup de pouce nommé Ikea



Le logement restera donc l'une des principales priorités de la municipalité qui surveillera bien entendu aussi, l'installation du géant de l'ameublement pas cher, Ikea dont la première pierre doit être posée début décembre et dont l'ouverture est prévue fin 2011. "Ikéa, c'est une formidable locomotive avec de la ressource et des emplois", se réjouit Marc Lecerf. A lui et à son équipe de relever le défi de la disparition prochaine de la taxe professionnelle. "Ça passe par le logement", en convient-il.

