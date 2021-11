Khost (Afghanistan) (AFP). Afghanistan: attentat suicide sur un terrain de volley-ball, 50 morts

Un attentat suicide dans la province de Paktika dimanche, sur un terrain de volley-ball dans l'est de l'Afghanistan, a fait quelque 50 morts et 60 blessés, a annoncé à l'AFP le vice-gouverneur de la province. "Le kamikaze était sur une moto, il s'est fait exploser en plein match de volley-ball", a dit à l'AFP Attaullah Fazli, le vice-gouverneur de la province de Paktika. Un premier bilan donné un peu plus tôt par le ministère de l'Intérieur faisait état de 25 morts. Parmi les victimes se trouvent des civils, ainsi que des policiers locaux. L'attentat n'a pas été revendiqué immédiatement dimanche soir. Les talibans ne revendiquent généralement pas les attentats visant des civils, leurs cibles privilégiées étant les forces de sécurité afghanes. La dernière attaque majeure visant des civils en Afghanistan remonte au 15 juillet dernier lorsqu'une quarantaine de personnes avaient été tuées sur un marché dans un attentat-suicide, également dans la province de Paktika. L'assaillant avait fait exploser son véhicule bourré d'explosifs sur un marché, tuant essentiellement des civils. L'attentat de dimanche intervient au moment où les troupes de combat de l'Otan s'apprêtent à quitter le pays, laissant la responsabilité de la sécurité entièrement aux forces de sécurités afghanes. En 2015, une force étrangère résiduelle d'environ 12.500 hommes, dédiée à l'assistance et à la formation, restera dans le pays pour la mission "Soutien résolu".

