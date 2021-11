Le CBC en mode patron

Le CBC est parti en Bretagne avec une mission difficile, celle de faire chuter le leader pour la première fois de la saison. Qui plus est devant son public, dans une salle de la Poultière chauffée à blanc. Les affaires semblaient bien mal embarquées pour les hommes d’Hervé Coudray, tétanisés par l’enjeu, qui se retrouvaient avec un retard de 15 longueurs après seulement 5 minutes de jeu. « On n’est pas bien rentré dans le match, on n’était pas juste en défense et on n’avait pas d’adresse, » explique l’entraîneur cébéciste.

Les Normands n’ont pas paniqué pour autant. Ils ont couru après le score durant toute la première mi-temps, tout en restant très concentrés (36-31). Les efforts ont enfin payé en seconde période. Une fois repassé devant, le CBC n’a plus rien lâché.

« Je suis évidemment content du résultat, mais surtout de la manière, poursuit Hervé Coudray. Les joueurs sont restés assez sereins, ils ont joué intelligemment même sous la pression. »

Bilan de l’opération, le CBC s’installe sur le fauteuil de leader, à la place de Vitré. Une place qu’il faudra défendre dès samedi, avec la réception de Tours.