Tennis de Table : Irvin Bertrand, 14 ans, champion avant l'heure

Plus calme que lui, c'est rare. A première vue, Irvin Bertrand, 14 ans, ne paye pas de mine. Mais attention aux apparences. Sous ses airs sans histoire se cache un pongiste d'exception, un leader de la discipline à l'échelle européenne.

Mais avant le SPO Rouen, avant les championnats d'Europe en Italie en juillet dernier, avant la médaille d'argent au Top 10 européen, avant même le pôle France à Nantes, il y a eu Eaubonne, dans le Val d'Oise. "J'avais 4,5 ans, je voulais faire du sport, mais peu sont accessibles à d'aussi jeunes enfants. Mon père, qui faisait du tennis de table, m'a accompagné et ça m'a tout de suite plu."

Le pôle France à Nantes

Voilà Irvin Bertrand inscrit en baby-ping avec des dizaines d'autres jeunes. "Les bons résultats se sont enchaînés, j'ai ramené des médailles des Championnats de France." "Il a ensuite été détecté dans le Val d'Oise, puis en Ile-de-France", continue son père, Philippe Bertrand.

A 12 ans, alors qu'Irvin Bertrand est en 5e, c'est la consécration : "J'ai intégré le pôle France; à Nantes", un pôle qui rassemble les meilleurs français dans les catégories jeunes. C'est lors de la première année en Loire-Atlantique que l'adolescent progresse de façon fulgurante : "J'ai été classé n°700 (à l'échelle nationale) à la fin d'année !"

Eric Varin, nouveau mentor

Depuis, Irvin Bertrand n'a pas cessé de monter. D'abord la Nationale 2 à Eaubonne, ensuite la Nationale 1 à Issy-les-Moulineaux avant d'arriver au SPO Rouen à l'intersaison : "Nous avons choisi Rouen car le SPO lui proposait de jouer en N1 et de faire quelques entrées en Pro B. En plus, nous cherchions un coach qui le suive pour les matchs de N1 et en individuel. C'est ce que nous avons trouvé avec Eric Varin", explique son père. Un coach salué par Irvin : "Il m'apporte beaucoup, il partage son expérience, me conseille. Il me donne beaucoup."

Pas de limites à l'ambition

Et si aujourd'hui, les résultats de son équipe sont mitigés, Irvin Bertrand reste plein d'ambition : "Il y a encore un grand écart entre moi et les meilleurs joueurs de Pro B. Mais je peux en battre certains." Et le jeune joueur voit plus loin : "Pourquoi pas gagner un jour les Jeux Olympiques ou les championnats du monde."

Pratique : Rouen-Rennes, samedi 22 novembre, à partir de 17h, gymnase C.Besson (ex-Pelissier), rue Chanzy à Rouen.