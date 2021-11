Paris (AFP). Photos de Hollande et Gayet: pas prises de l'intérieur de l'Elysée assure Voici

Les photos du président François Hollande et de l'actrice Julie Gayet, publiées vendredi dans Voici, n'ont "pas été prises de l'intérieur" du palais de l'Elysée "ni par un drone", a assuré sur BFMTV/RMC Marion Alombert, la rédactrice en chef de l?hebdomadaire. "Les photos n'ont pas été prises de l'intérieur de l'Elysée. On voit le Président et Julie Gayet à l'intérieur (de l'enceinte du palais présidentiel) mais elles ne sont pas prises de l'intérieur", a-t-elle déclaré, en réponse à une question sur la façon dont ces clichés avaient été réalisés. "Elles ont été prises par au-dessus mais pas du tout par un drone, on n'utilise absolument pas ce genre de méthode. C'est vraiment un mythe les drones de paparazzi. En tout cas à Voici, on ne fait pas", a affirmé Alombert qui a également écarté la piste de l'hélicoptère. Voici a publié vendredi trois photos du Président et de l'actrice, prises d'après le magazine "courant octobre" où on les voit assis à une table "sur la terrasse des appartements présidentiels" à l'Elysée. Ces photos ont été visiblement très agrandies, ce qui altère la qualité de l'image. L'actrice, dont on devine les traits, apparaît de dos ou de trois quarts, faisant face à François Hollande. La responsable du magazine people a refusé de lever le voile sur les coulisses de ce qu'elle présente comme la première photo à l'Elysée du Président en compagnie de Julie Gayet, depuis la révélation de leur liaison en janvier. "Ca fait partie des secrets entre guillemets de fabrication du magazine et parce que ça fait partie aussi de la confiance que nous donnent les photographes quand ils nous proposent ce genre de photos. Si on commence à expliquer le pourquoi du comment, on va avoir du mal après à travailler avec de bons photographes", a-t-elle expliqué. Interrogée sur les questions que ces photos soulèvent sur la sécurité de l'Elysée, la rédactrice en chef note que "c'est quelqu'un (François Hollande, NDLR) qui parfois a des trous de sécurité". Mais "on peut pas non plus assurer à 200 pour cent sa sécurité", relève-t-elle. Sollicité par l'AFP, l'Elysée a répondu qu'il ne ferait "pas de commentaire" Début janvier, Closer avait été le premier à faire état d'une relation entre le président François Hollande et l'actrice Julie Gayet.

