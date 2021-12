TV News: BFM TV premier à réveler le nouveau gouvernement

L'actualité médias de ce lundi matin est marqué par la chaîne info BFM TV qui a dévoilé une heure avant le communiqué officiel, la liste des 31 membres du nouveau gouvernement Fillon. C'est la première fois que cela arrive pour ce type d'annonce gouvernementale.



P'tit coup d'oeil sur les audiences de samedi soir avec le grand retour de Michel Drucker dans l'émission "Champs Elysées". Il réalise pour ce premier numéro 5 millions 800 000 téléspectateurs pour 25.2% de part de marché. Suit M6 avec Pekin Express pour 13.7% de part de marché et TF1 qui ferme la marche avec moins de 3 millions de téléspectateurs pour "Les stars se dépassent pour ELA".



Enfin, les Simpsons restent la série animée la plus longue de l'histoire de la télévision. En effet, la production de la série a été confirmée pour une 23ème saison, qui sera à voir en France en première diffusion sur Canal+ puis en deuxième fenetre sur W9.



La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Men In Black 2 sur M6 avec Will Smith et Tommy Lee Jones





