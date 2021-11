La Bonne table : La Glycine à Bénouville

Le premier, à l’ardoise, établi selon les opportunités du marché, donne le ton. Et, particulièrement, l’envie de revenir monter la gamme pour, un autre jour, prendre le temps du homard. On ne peut s’empêcher de lorgner l’assiette de son voisin. Le bon a ses exigences et il est, ici, choyé depuis quatre générations.



Menu Terroir, Glycine ou Gastronomique



Cabillaud sauce homardine, pavé de bar et langoustine au coulis de crevette, ris d’agneau et foie gras poêlé en cocotte, côtes d’agneau rôties, jus d’herbe, tarte fine aux poires caramel beurre salé... Le choix est cornélien et il vous faut y associer le vin ! Le personnel saura, vous conseiller du meilleur. Il ne faut pas hésiter à se renseigner.

Avant de partir, prenez le temps d’admirer l’environnement, l’architecture des lieux et, en saison, la superbe glycine à la floraison généreuse et odorante. À l’image de cette belle maison gourmande, entre terre et mer, plutôt abordable -foi de Petit Futé ! Idéalement située, à dix minutes de la capitale bas-normande, trois de Ouistreham et des plages Riva-Bella, et à quatre pas de Pegasus Bridge à Bénouville, il est vivement recommandé de réserver plutôt que d’arriver à l’improviste.



Pratique : 11, place du Commando à Bénouville. Tél : 02 31 44 61 94