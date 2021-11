Le photographe caennais met ses super-héros en scène

A quarante ans, Sylmi, infographiste de métier, a récemment exposé en toute discrétion à l’étage d’un magasin de l’avenue du Six juin, le fruit d’un travail personnel mettant en scène des figurines de super-héros face à des monuments caennais : Batman devant l’Hôtel de Ville ou l’église Saint-Pierre, Captain America devant le Mémorial... “Je ne suis pas resté un enfant”, indique avec un large sourire celui qui a grandi au cœur de la capitale régionale bas-normande et y a découvert les plaisirs de la photographie. Paris puis Grenoble entre 2001 et 2012, où son inspiration peine, n’auront pas eu raison de son “terrain de jeu” : Caen.



D’autres projets pour l’histoire locale



“Ces figurines sont tout simplement un moyen, pour les plus jeunes et admirateurs plus âgés de redécouvrir leur ville avec fierté”, explique-t-il. Et le photographe s’en voit régulièrement récompensé par de nombreux messages de soutiens sur les réseaux sociaux. “On se sentirait presque plus en sécurité avec ces héros à Caen”, s’amusent plusieurs admirateurs sur la toile.

Sans trop en dire, avec un grain de malice, Sylmi partage l’un de ses prochains projets, intitulé “Passé-Présent”. Des photos qui mêleront le Caen d’hier et d’aujourd’hui, grâce à un important travail de recherches aux archives départementales du Calvados. Un projet vaste et bien plus complexe en moyens techniques qui plaira au plus nostalgiques ! D’ici là, l’exposition sur les super-héros sera visible par le grand public à Mondeville 2, au sein du magasin Toys’R’us à l’occasion des fêtes de Noël.