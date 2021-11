Paris (AFP). Fillon ne récupère pas l'enregistrement Jouyet, qui sera produit en partie au procès

Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté jeudi la demande de François Fillon de récupérer un enregistrement réalisé par des journalistes du Monde dans lequel le secrétaire général de l?Élysée, Jean-Pierre Jouyet, le met en cause. Néanmoins, cet enregistrement sera en partie diffusé à l'audience lors du procès en diffamation à venir, intenté par M. Fillon contre M. Jouyet et les journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme, selon l'un des avocats du Monde, Me François Saint-Pierre. "Oui, nous allons produire l'enregistrement afin qu'il soit diffusé à l'audience", a déclaré l'avocat à l'AFP. Ne sera produite que la partie qui concerne "le déjeuner" du 24 juin, lors duquel M. Fillon aurait demandé à M. Jouyet que l?Élysée accélère les procédures judiciaires contre son rival Nicolas Sarkozy, a précisé Me Saint-Pierre. L'ancien Premier ministre a démenti avoir fait une telle démarche et accuse M. Jouyet de "mensonge". M. Fillon demandait à la justice de pouvoir récupérer l'intégralité de l'enregistrement, mais le tribunal a estimé que cette demande n'était pas "légalement admissible", selon le jugement. Son avocat, Me Jean-Pierre Versini-Campinchi, a dit prendre "acte" de cette décision et indiqué qu'il ne conseillerait pas à son client de faire appel, car cette action n'a "aucune incidence" sur le procès en diffamation à venir et parce que "l'objectif majeur de cette action est atteint: nous avons fait la démonstration qu'il y quelque chose à dissimuler dans cet enregistrement". Me Saint-Pierre a quant à lui estimé que cette action de l'ancien Premier ministre était une "pitrerie".

