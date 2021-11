Caen-Nîmes : "Ne tirons pas de conclusion" estime le maire-adjoint au sport

Ce mercredi après-midi, le président du Stade Malherbe Caen Jean-François Fortin était toujours en garde à vue à Nanterre, tout comme le directeur de la sécurité du club, Kaddour Mokeddel. L'enquête se poursuit donc au sujet du match Caen-Nîmes joué le 13 mai dernier. "Ca était une très grande surprise, on peut même parler de choc. Quand on a découvert ça, on ne s'y attendait évidemment pas", commente Aristide Olivier, maire-adjoint aux sports à Caen. "En ce moment, l'objectif numéro un, c'est que l'équipe marque des points sur le terrain pour assurer son maintien en première division."

La mairie de Caen, partenaire du club, a versé cette saison une subvention de 576 000 euros au Stade Malherbe. Aristide Olivier engage le grand public à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Ecoutez-le :