Dernier week end pour sauter le pas !

Le 8 Aout dernier, le site AJ Hackett du viaduc de la Souleuvre avait fété ses 20 ans d'existence dans un site pitoresque où les activités à sensations sont reines: Tyrolienne, Balançoire géante et évidemment saut à l'élastique du haut du viaduc (61 mètres de haut). Une journée à laquelle plus de 10 000 personnes avaient participé et un moment à l'image de cette année 2010 à la "Souleuvre".

Si les retardataires peuvent encore sauter tout au long du week end du 13 et 14 Novembre après il sera trop tard puisque le site fermera ses portes jusqu'en Avril Prochain. Toutes les infos sur le www.ajhackett.fr/

Bilan d'une saison réussie avec le directeur du site Christian Ferrier...