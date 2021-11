Rome (AFP). Malnutrition: la FAO appelle le monde à se fixer des objectifs plus ambitieux

La FAO et l'OMS ont appelé mercredi à Rome politiques, scientifiques, société civile et secteur privé à renouveler leurs efforts afin de se fixer des objectifs plus ambitieux pour éradiquer la malnutrition sous toutes ses formes. "Une partie de notre monde déséquilibré meurt encore de faim. Et une autre partie se gave jusqu'à l'obésité à tel point que l'espérance de vie recule à nouveau", a rappelé Margaret Chan, directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'ouverture de la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2). "Le système alimentaire mondial ne fonctionne plus, à cause de sa dépendance à une production industrialisée de nourriture toujours moins chère et mauvaise pour la santé", a-t-elle ajouté, en relevant que pour certaines grandes villes d'Afrique et d'Asie, il était plus économique d'importer de la nourriture industrielle que de faire venir des produits frais des campagnes alentours. "Nous devons vraiment nous demander: pourquoi? Quelque chose ne va pas", a-t-elle insité en appelant les gouvernements à faire preuve de "créativité" et à oeuvrer "avec la socité civile, la communauté scientifique et le secteur privé pour trouver les bonnes solutions". Dans cette optique, les représentants de plus de 190 pays présents à cette conférence de trois jours, dont des dizaines de ministres, ont adopté mercredi matin une "Déclaration de Rome" sur la nutrition et un "Cadre d'action" comprenant 60 recommandations pour lutter contre la sous-alimentation, contre les carences alimentaires et contre l'obésité. "Il ne faut pas s'arrêter là. Notre responsabilité est de transformer ces engagements en des résultats concrets. J'espère que pendant cette conférence, vous les ministres annoncerez des objectifs allant au-delà de ce qui a déjà été fixé", a insisté José Graziano da Silva, directeur général de l'Organisation de l'ONU pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). "Nous avons tous les connaissances, l'expertise et les ressources pour supprimer toutes les formes de malnutrition. En fait, il y a déjà assez de nourriture pour que tout le monde mange correctement", a-t-il fait valoir. Les débats et tables rondes doivent se poursuivre jusqu'à vendredi au siège de la FAO à Rome, où le pape François est attendu jeudi matin.

